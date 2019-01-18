Информация о спасении второго летчика Су-34 не подтвердилась - Минобороны РФ

18.01.19 16:50

© РИА Новости. Алексей Филиппов

18 января. Interfax-Russia.ru - Состояние штурмана Су-34, которого спасли после столкновения двух бомбардировщиков над Японским морем, удовлетворительное, информация о спасении второго летчика не подтвердилась, сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Прежняя информация об обнаружении и спасении второго летчика, к сожалению, не подтвердилась", - говорится в сообщении.

Военные заявили, что в районе катапультирования экипажей бомбардировщиков Су-34 запеленгован сигнал аварийно-спасательного буя. "Поисково-спасательная операция продолжается", - заявили в Минобороны.

По данным Минобороны РФ, спасенного летчика - штурмана Су-34 - в настоящее время эвакуируют самолетом Ан-26 со специальными медицинскими модулями в Хабаровск.

"Его состояние удовлетворительное. Угрозы жизни нет", - сообщили в Минобороны.