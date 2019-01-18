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18.01.19 16:50

Госавтоинспекция сняла запрет на организованную перевозку детей в Удмуртии

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
18 января. Interfax-Russia.ru - Руководство управления ГИБДД по Удмуртии приняло решение снять временный запрет организованных перевозок групп детей, сообщает отдел организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения управления в пятницу.

Начальник отдела Вениамин Вычужанин пояснил агентству "Интерфакс-Поволжье", что запрет снят в связи с улучшением дорожной обстановки.

"Видимость улучшилась, расчистка трасс продолжается, обстановка дорожная изменилась", - сказал В.Вычужанин.

"Работаем по реальной погоде, поэтому пока никаких оснований запрещать (организованную перевозку групп детей - ИФ) нет", - добавил он.

Днем в пятницу сообщалось, что перевозки организованных групп детей в Удмуртии запрещены из-за погодных условий.

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