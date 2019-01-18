Движение по трассе М-11 будет частично перекрыто ночью 19 января

18.01.19 16:55

© РИА Новости. Евгений Биятов

18 января. Interfax-Russia.ru - Движение по платной трассе М-11 (Москва - Санкт-Петербург) будет частично перекрыто на участке с 545 км до 459 км в Новгородской области, сообщает пресс-служба ГК "Автодор".

В рамках ликвидации последствий аварии на 459-м км в Новгородской области в обратном направлении (в Москву) запланировано с 00:00 19 января 2018 года полное перекрытие движения, которое продлится ориентировочно 3 часа.

Оно потребуется для подъёма большого автомобиля из кювета: при работе крана на проезжей части автодороги проезд других транспортных средств будет невозможен.