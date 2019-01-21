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21.01.19 16:32
Мэр Магнитогорска рассказал о филигранном обрушении неустойчивой стены поврежденного взрывом дома
"Демонтажные работы идут по запланированному графику. Большая часть стены, выходящей на ул. Карла Маркса, была разобрана. Конструкции, примыкающие к шестому подъезду, остались в очень неустойчивом состоянии, приняли решение, что их целесообразнее обрушить. Это было хорошо очень профессионально подготовлено, и обрушение провели очень филигранно", - сказал глава города.
Он пояснил, что после необходимых манипуляций стену "дернули тросом", и она легла "точно туда, куда было запланировано".
"При этом колебания почвы были втрое меньше допустимых, порядка двух метров в секунду", - подчеркнул мэр.
Он также добавил, что в настоящее время подъезды, в которых остаются люди, не опасны для проживания, также продолжается восстановление коммуникаций в жилых подъездах.
"Все носители подаются, лифты работают. С первого по четвертый подъезды уже газифицированы, остались еще 11 и 12 подъезды", - уточнил С.Бердников.
По его информации, решение по срокам полного расселения будет принято после завершения демонтажных работ и тщательного обследования жилых частей дома.
"Нам нужно понимать, насколько безопасно там находиться, сколько времени у нас есть, насколько оперативно мы должны либо отселять людей, либо они еще смогут пожить в своих квартирах", - сказал глава города.
В целом, по его словам, процесс может занять около года.
Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома на проспекте Карла Маркса. Был полностью разрушен подъезд, погибли 39 человек.
18 января ряд СМИ сообщил о том, что запрещенная в РФ террористическая группировка "ИГ" взяла на себя ответственность за взрыв в Магнитогорске.
В СКР заявили, что сделают выводы о причинах обрушения подъезда в доме в Магнитогорске по итогам экспертиз, но приоритетной остается версия взрыва газа - следов взрывчатых веществ на изъятых с места происшествия фрагментах экспертами и криминалистами не обнаружено
16 января президент РФ Владимир Путин поручил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому полностью расселить многоквартирный дом, пострадавший при взрыве газа 31 декабря. Первоначально планировать переселить жильцов 7 и 8 подъездов.
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