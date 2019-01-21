Церемонии открытия и закрытия WorldSkills в Казани перенесут на "Казань арену"

21.01.19 16:48

© РИА Новости. Алексей Куденко

21 января. Interfax-Russia.ru - "Казань арена" станет площадкой официальных церемоний открытия и закрытия мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills-2019, сообщил журналистам заместитель премьер-министра Татарстана - министр образования и науки республики Рафис Бурганов.

Ранее сообщалось, что церемонии открытия и закрытия WorldSkills в Казани пройдут на Центральном стадионе города. Изменение площадки Р.Бурганов объяснил возросшим интересом к этому событию со стороны аудитории.

"Интерес к чемпионату уже сегодня на 30% превышает предыдущие. В связи с увеличением аудитории и необходимостью качественно и правильно освещать церемонии открытия и закрытия, президентом республики было принято решение перейти на площадку "Казань арены", которая уже испытана в этом качестве", - сказал Р.Бурганов.

По его словам, продажа билетов на церемонии, скорее всего, стартует в марте. Цена билета не будет превышать 2,5 тыс. рублей.

"Казань арена" - первый футбольный стадион в России, построенный для проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года. На нем проходили такие мероприятия международного масштаба, как Универсиада 2013 года, Чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году, Кубок Конфедераций в 2017 и Чемпионат мира по футболу в 2018 году.

Вместимость стадиона "Казань арена" 45 - тысяч 379 человек.

45-й мировой чемпионат WorldSkills пройдет в Казани с 22 по 27 августа 2019 года и соберет молодых профессионалов из более 60 стран мира, участники будут соревноваться в 56 компетенциях.