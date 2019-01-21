Косачев считает новые антироссийские санкции ЕС бездоказательными

21.01.19 16:58

© РИА Новости. Михаил Климентьев

21 января. Interfax-Russia.ru - Вводя санкции из-за событий в Солсбери, Евросоюз показывает солидарность с Великобританией при отсутствии доказательств, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"ЕС демонстрирует евросолидарность, которой подменяется отсутствующая доказательная база. Странно, что эта евросолидарность проявляется сейчас по отношению к Великобритании, со скандалами покидающей ЕС и оставляющей ЕС теперь ещё и наедине со скандалом по имени Солсбери, способным в случае подобного рода безответственных решений еще долго отравлять отношения ЕС с Россией", - сказал К.Косачев "Интерфаксу" в понедельник.

Так он прокомментировал информацию о том, что Совет ЕС по иностранным делам утвердил в понедельник введение санкций в отношении лиц, которых в ЕС считают причастными к использованию и развитию химического оружия.

В частности, в этом списке оказались начальник ГРУ Игорь Костюков, его первый заместитель Владимир Алексеев, а также Анатолий Чепига и Александр Мишкин.