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Росавтодор с 28 января введет ограничения по тоннажу на объектах в Самарской и Саратовской областях из-за ремонта

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
21 января. Interfax-Russia.ru - Росавтодор с 28 января введет на федеральных трассах в Самарской и Саратовской областях ограничение движения по ряду искусственных сооружений на время их ремонта, сообщает в понедельник пресс-служба ФКУ "Поволжуправтодор" (подчиняется Росавтодору).

"Данная мера вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с выявленными дефектами и повреждениями конструктивных элементов", - говорится в сообщении.

Так, в Самарской области до конца 2019 года будет запрещен проезд грузовиков общей массой свыше 25 тонн по мосту через реку Хорошенькая трассы М-5 "Урал" в Красноярском районе.

Проезд грузовиков общей массой свыше 59 тонн по путепроводу через железную дорогу Сызрань- Ульяновск на М-5 будет запрещен до 30 декабря 2020 года.

До 30 декабря 2021 года на М-5 запрещается проезд грузовиков общей массой более 30 тонн на мостах через реку Крымза в районе Сызрани, через овраг в Красноярском районе и через реку Черная на подъезде к Оренбургу. На тот же срок вводится запрет на проезд грузовиков более 25 тонн на двух мостах: через реки Малый Тишерек и Большой Тишерек на подъезде к Ульяновску.

На федеральной дороге А-300 "Самара-Большая Черниговка- граница с Казахстаном" до 2024 года будет запрещен проезд грузового транспорта общей массой свыше 20 тонн по мосту через реку Чапаевка в Волжском районе.

В Саратовской области на федеральной трассе Р-228 "Сызрань-Саратов-Волгоград" будет временно запрещен проезд грузовиков свыше 30 тонн по двум объектам: по мосту через овраг Литвинка - до конца 2019 года, по путепроводу через железную дорогу Аткарск-Саратов - до 2021 года.

Временные ограничения по тоннажу также вводятся в регионе на искусственных сооружениях федеральной дороги А-298 "Р-228"-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с Казахстаном".

Так, до 30 декабря 2020 года вводится запрет на проезд грузовиков общей массой свыше 15 тонн по мосту через реку Большая Чалыкла в Озинском районе, до 20 тонн - по мосту через овраг в Вольском районе, до 30 тонн - по мостам через реку Большой Узень в Ершовском районе и реку Черненькая в Дергачевском районе.

До конца 2021 года на путепроводе через железную дорогу Саратов-Пугачев в Ершовском районе максимальная масса для грузового транспорта будет снижена до 30 тонн.

Представитель "Поволжуправтодора" уточнил агентству "Интерфакс-Поволжье", что выдача спецразрешений на проезд транспорта в этих случаях не предусмотрена, перевозчикам придется перестроить логистику.

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