СКР квалифицировал пожар на двух судах в Черном море как причинение смерти по неосторожности

21.01.19 22:07

© РИА Новости. Владимир Астапкович

21 января. Interfax-Russia.ru - Транспортные следователи квалифицировали гибель людей в результате пожара на двух судах в Керченском проливе как причинение смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

"По факту гибели людей в результате пожара на судах в нейтральных водах Черного моря возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в понедельник в "Интерфакс".

По последним данным, жертвами трагедии стали 11 человек.

Два судна загорелись в понедельник вечером в районе Керченского пролива. По последним данным, 11 человек погибли, 12 удалось спасти.

Источник в службах морского поиска и спасения сообщил "Интерфаксу", что еще как минимум трое моряков, скорее всего, погибли. "Под воду ушли еще три тела, их не успели поднять", - сказал источник.

По предварительным данным, на борту судов находился 31 человек - граждане Турции и Индии. Граждан России среди экипажей судов нет.

Пожар произошел на двух судах "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании, находившихся на якорной стоянке в нейтральных водах. Место происшествия расположено в 15 морских милях от мыса Такиль.

"Мы получили информацию от проходящих мимо судов, что на одном из двух судов, находившихся рядом, видимо, шла перевалка топлива (это танкеры под флагом Танзании "Маэстро" и "Канди"), произошел хлопок со вспышкой. Сначала пожар на одном судне стал заметен, потом перекинулся на второе", - сказал представитель "Интерфаксу" Росморречфлота.

В пресс-службе Росморречфлота также заявили "Интерфаксу", что "не получили сигнала ни от одного из двух капитанов". "По предварительным данным, люди прыгали за борт", - сказал собеседник агентства.