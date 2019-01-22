Занятия отменены в школах Петропавловска-Камчатского из-за непогоды

22.01.19 06:07

© РИА Новости. Александр Кряжев

22 января. Interfax-Russia.ru - В школах Петропавловска-Камчатского во вторник из-за циклона отменены занятия второй смены, сообщает пресс-служба мэрии краевого центра.

"Во вторник в связи с комплексом неблагоприятных погодных условий занятия второй смены во всех классах школ Петропавловска-Камчатского отменены. Также отменены занятия в учреждениях дополнительного образования", - говорится в сообщении.

Городская власть также просит автомобилистов сегодня не выезжать на дороги и воспользоваться общественным транспортом.

"Петропавловск - Камчатский продолжает оставаться под влиянием циклона, который принес с собой не только ветер, осадки, но и положительную температуру. Снегоуборочная техника обеспечивает движение транспорта по всем направлениям. Из-за оттепели дороги очень скользкие. Гололедица пока остаётся основной трудностью и опасностью как для водителей, так и для пешеходов", - сообщает во вторник пресс-служба.

По ее данным, в ночное время производится не только уборка и вывоз снега, но и посыпка дорог песко-соляной смесью. Отсыпка дорог продолжается и днем.