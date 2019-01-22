Япония выделит более 1 млрд руб. на создание центра переработки ядерных отходов в Приморье

22.01.19 06:11

© РИА Новости. Виталий Аньков

22 января. Interfax-Russia.ru - Японская сторона выделит свыше 1,1 млрд рублей на создание Регионального центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов в Приморском крае.

"Дальневосточный центр по обращению с радиоактивными отходами (ДальРАО) сотрудничает с коллегами из Японии в рамках международных соглашений. Так японской стороной будет выделено 1 млрд 158 млн рублей. Эти средства пойдут на закупку оборудования для обращения с радиоактивными отходами", - сообщает во вторник пресс-служба Законодательного собрания Приморского края со ссылкой на информацию директора ДальРАО Константина Сиденко.

Строительство центра хранения радиоактивных отходов в крае обсуждалось на совещании председателя Законодательного собрания Приморья с депутатами краевого парламента, с участием представителей "Росатома", "РосРАО".

"В рамках соглашения предусматривается содействие японской стороны исключительно в области ликвидации наследия "холодной войны". Участвуя в финансировании работ по его ликвидации, Япония обеспечивает и собственную безопасность от потенциальных угроз со стороны утилизируемых в Приморье радиационных объектов. Опасаясь последствий аварии подобной Фукусиме, японская сторона направляет средства на обеспечение радиационной безопасности на Дальнем Востоке. Никакого разговора о ввозе ядерных отходов в этом соглашении не ведется", - сказал К.Сиденко, которого цитирует пресс-служба.