Принудительный спуск лавин проведут на Камчатке

22.01.19 06:19

© РИА Новости. Александр Кряжев

22 января. Interfax-Russia.ru - Предупредительный спуск лавин пройдет на Камчатке в период с 23 по 24 января, сообщает пресс-служба главного управления МЧС края со ссылкой на региональный противолавинный центр.

"Обстрелы лавиноопасных участков будут выполнены силами подразделений Минобороны Восточного военного округа. Обстрелу подлежат лавиноопасные участки в районе сопки Бархатная, вулкана Вилючинский, горы Зайкин мыс и Паратунского моста", - говорится в сообщении.

Данные профилактические мероприятия будут проведены, чтобы не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных со сходом снежных лавин, а также, чтобы защитить автодорогу между поселком Термальный и перевалом Вилючинский, высоковольтные линии электропередачи.