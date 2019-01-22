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22.01.19 06:23
Порядка 18 тыс. голов скота вакцинировали от ящура в Приморье
"В Приморском крае вакцину от ящура получили 12 тысяч голов крупного рогатого скота и 6 тысяч мелкого рогатого скота с начала вспышки", - сообщила во вторник пресс-служба администрации края.
Отмечается, что ящур не опасен для людей, но человек может послужить источником заражения животных. Передачи инфекции от человека к человеку не происходит. Специалисты рекомендуют жителям края не покупать сырое мясо в неустановленных местах.
Как сообщалось, власти Спасского района Приморья ввели режим ЧС муниципального характера в связи с массовым заболеванием свиней ящуром на территории свинокомплекса ООО "Мерси трейд" в селе Прохоры.
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