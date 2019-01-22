Порядка 18 тыс. голов скота вакцинировали от ящура в Приморье

22.01.19 06:23

© РИА Новости. Павел Лисицын

22 января. Interfax-Russia.ru - Вакцину от ящура в Приморье получили 18 тыс. голов скота после того на свиноводческих предприятиях Михайловского и Спасского районов края было выявлено это заболевание.

"В Приморском крае вакцину от ящура получили 12 тысяч голов крупного рогатого скота и 6 тысяч мелкого рогатого скота с начала вспышки", - сообщила во вторник пресс-служба администрации края.

Отмечается, что ящур не опасен для людей, но человек может послужить источником заражения животных. Передачи инфекции от человека к человеку не происходит. Специалисты рекомендуют жителям края не покупать сырое мясо в неустановленных местах.

Как сообщалось, власти Спасского района Приморья ввели режим ЧС муниципального характера в связи с массовым заболеванием свиней ящуром на территории свинокомплекса ООО "Мерси трейд" в селе Прохоры.