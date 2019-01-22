Четыре человека пострадали в ДТП на Алтае

22.01.19 07:04

© РИА Новости. Андрей Стенин

22 января. Interfax-Russia.ru - Сотрудники полиции в Бийске выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с микроавтобусом, в результате которого пострадали 4 человека, сообщает во вторник пресс-служба Главного управления МВД РФ по Алтайскому краю.

По предварительным данным, накануне вечером водитель (девушка 1993 года рождения), управляя автомобилем "Лада-Калина", при повороте налево не убедилась в безопасности маневра, в результате чего ее автомобиль столкнулся с автобусом ГАЗ-А64R42, который двигался в попутном направлении. После столкновения автобус врезался в фонарный столб.

В результате ДТП четыре пассажира автобуса ГАЗ-А64R42 (женщины 1996, 1978 и две 1966 годов рождения) получили различные телесные повреждения. Им оказана медицинская помощь, госпитализация им не потребовалась.