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22.01.19 08:21
Самая морозная ночь с начала января зафиксирована в Москве
"Сегодня самая холодная ночь с начала января в Москве. Предыдущий минимум был зафиксирован 10 января и составил минус 14 градусов", - рассказал собеседник агентства,
Он уточнил, что данные получены с главной столичной метеостанции на ВДНХ.
Самым холодным днем нынешней зимы в Москве пока остается 17 декабря с показателем минус 15,9 градуса.
Температурный рекорд для 22 января был установлен в далеком 1892 году, когда в столице подморозило до минус 35 градусов, отметили в метеобюро.
По прогнозу синоптиков, во вторник днем в городе чуть потеплеет, но температура воздуха не превысит минус 10-12 градусов.
В ночь на среду в черте столицы ожидается до минус 19, по области местами до минус 22-27 градусов.
Морозная погода продержится в столичном регионе как минимум до конца недели.
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