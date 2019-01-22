Спасенных моряков и тела погибших с горящих судов в Черном море в ближайшее время доставят в Керчь

22.01.19 08:42

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

22 января. Interfax-Russia.ru - Спасённые моряки с двух горящих судов, а также тела погибших в ближайшее время будут доставлены в Керчь, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

"В пять утра буксир "Меркурий" принял на борт спасённых моряков и тела погибших, которые были подняты из воды, в ближайшее время они будут доставлены в Керчь", - сказал собеседник агентства.

Ночью этого не удалось сделать из-за штормовой погоды.

По последним данным, в результате пожара на двух судах под флагом Танзании, которые перекачивали с борта на борт сжиженный газ, погибли 10 человек, 12 спасены, судьба 10 остаётся неизвестной. Всего на борту двух судов находились 32 человека - граждане Турции и Индии.

Как сообщалось, два судна - "Канди" и "Маэстро" - под флагом Танзании, находившиеся на якорной стоянке в нейтральных водах, загорелись в понедельник вечером в 15 морских милях от мыса Такиль (Крым).

Танкеры везли сжиженный газ, заправились им в Темрюке (Краснодарский край). На борту находились граждане Турции и Индии.