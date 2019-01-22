Вертолет МЧС вылетел на поиски людей с горящих в Черном море судов

22.01.19 09:01

© РИА Новости. Игорь Агеенко

22 января. Interfax-Russia.ru - МЧС России направило вертолет в район поисково-спасательной операции в Черном море, где горят два иностранных судна, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в Спасательно-координационном центре "Новороссийск" Росморречфлота.

"Принято решение задействовать в поисково-спасательной операции вертолет МЧС со специальным оборудованием. Остается неизвестной судьба десяти моряков", - сказал сотрудник центра.

По его словам, в ходе операции были спасены 12 человек, а также подняты из воды тела 10 погибших.

Также в течение ночи продолжались работы по тушению горящих судов.

"Пожар на борту продолжается, суда находятся на плаву", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, два судна - "Канди" и "Маэстро" - под флагом Танзании, находившиеся на якорной стоянке в нейтральных водах, загорелись в понедельник вечером в 15 морских милях от мыса Такиль (Крым).

Танкеры везли сжиженный газ, заправились им в Темрюке (Краснодарский край). На борту находились граждане Турции и Индии.

Пожар, по предварительным данным, произошел во время передачи топлива с борта на борт.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).