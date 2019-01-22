Военные подорвали 10 т тротила при расчистке Бурейского водохранилища

22.01.19 09:39

© РИА Новости. Игорь Агеенко

22 января. Interfax-Russia.ru- Военные произвели взрыв в 10 тонн тротила при расчистке Бурейского водохранилища в Хабаровском крае от скальных пород, что позволило пробить затор на 3,5 метра в глубину, 120 метров в длину и 30 метров в ширину, сообщил во вторник замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

"Работа проделана инженерными войсками очень большая. Сегодняшний подрыв, который есть, мы делали поэтапно, закладывали КЗС (кумулятивные заряды), потом тротил, где-то 100 кг, где-то 500 кг. И так методом расчетов вышло 10 тонн тротила", - сказал Д.Булгаков.

По его словам, "глубина, на которую на сегодняшний день вошли - это 3,5 метра от уровня того, что было", длина -120 метров, ширина - 30 метров.

Он рассказал, что во время схода грунта по общему объему сошло не меньше 30 млн тонн скальных пород.

"Задача стоит одна - чтобы пошла между двумя бассейнами вода", - добавил замминистра.

В середине декабря 2018 года в Верхнебуреинском районе края в 70-80 км от села Чекунда произошел сход грунта с сопки объемом 34 млн кубометров, перекрывший русло реки. Президент РФ Владимир Путин распорядился привлечь к ликвидации затора силы и средства Минобороны. В операции задействованы подразделения железнодорожных войск и отдельной инженерно-саперной бригады Восточного военного округа. Работы проводятся в сложнейших погодных условиях - при низкой температуре, высокой влажности и сильном ветре.