Спасатели третьи сутки ищут двух туристок, пропавших в Свердловской области

22.01.19 09:46

© РИА Новости. Денис Абрамов

22 января. Interfax-Russia.ru - Спасатели продолжают поиски двух женщин, которые потерялись в субботу во время турпохода в районе горы Казанский камень на севере Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В зону поисков вылетел вертолет МЧС со спасателями на борту. Силы поисковиков сосредоточены на обследовании западного и юго-западного склонов горы.

Минувшей ночью женщины снова выходили на связь по телефону "112", все это время поиски не прекращались. За сутки поисковые отряды обследовали 115 кв. км территории, из них 90 кв. км с воздуха и 25 кв. км наземной группировкой. В поисках задействовано больше 60 человек, вертолет Ми-8 и еще 21 единица техники, в том числе десять снегоходов.

Согласно данным Уральского гидрометцентра, в настоящее время в том районе порядка минус 15 градусов.

Как сообщалось, группа туристов из Екатеринбурга из пяти человек в субботу направилась на Сухогорский камень, находящийся в 5 км от турбазы "Серебрянский камень" на Северном Урале. При подъеме на горную вершину начался снегопад, видимость ухудшилась, группа начала спуск. Во время спуска две женщины остановились и потерялись. Не обнаружив их, другие участники группы вернулись на базу и сообщили о случившемся. В воскресенье началась поисковая операция, в понедельник первые после исчезновения женщины вышли по телефону на связь.