Поисковики нашли в Новгородской области советский штурмовик времен войны с останками летчика

22.01.19 10:03

© РИА Новости. Павел Львов

22 января. Interfax-Russia.ru - Бойцы поисковой экспедиции "Долина" нашли в окрестностях поселка Демянск в Новгородской области разбившийся советский штурмовик Ил-2 времен Великой Отечественной войны с останками летчика, сообщил "Интерфаксу" представитель организации Игорь Свинцов.

"По номерным фрагментам самолета и архивным данным было установлено, что штурмовик N 301049 из 784 полка 243 дивизии Северо-Западного фронта не вернулся с боевого задания в районе деревни Висючий Бор Демянского района 30 декабря 1942 года. Членами экипажа были лейтенант Иосиф Хайкин и старший сержант Константин Волочугин", - сказал собеседник агентства.

В ходе раскопок поисковики нашли останки и личные вещи одного из членов экипажа. Второй летчик, по воспоминаниям очевидцев, выпрыгнул из пикировавшего Ил-2 и разбился из-за нераскрывшегося парашюта. Он был похоронен на местном кладбище.

Как рассказал И.Свинцов, останки второго члена экипажа поисковики "Долины" намерены с почестями захоронить на одном из новгородских воинских мемориалов.