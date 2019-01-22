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22.01.19 10:03
Поисковики нашли в Новгородской области советский штурмовик времен войны с останками летчика
"По номерным фрагментам самолета и архивным данным было установлено, что штурмовик N 301049 из 784 полка 243 дивизии Северо-Западного фронта не вернулся с боевого задания в районе деревни Висючий Бор Демянского района 30 декабря 1942 года. Членами экипажа были лейтенант Иосиф Хайкин и старший сержант Константин Волочугин", - сказал собеседник агентства.
В ходе раскопок поисковики нашли останки и личные вещи одного из членов экипажа. Второй летчик, по воспоминаниям очевидцев, выпрыгнул из пикировавшего Ил-2 и разбился из-за нераскрывшегося парашюта. Он был похоронен на местном кладбище.
Как рассказал И.Свинцов, останки второго члена экипажа поисковики "Долины" намерены с почестями захоронить на одном из новгородских воинских мемориалов.
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