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22.01.19 10:08

Власти выберут нового подрядчика Фрунзенского радиуса метро в Петербурге в феврале

© РИА Новости. Анатолий Медведь
22 января. Interfax-Russia.ru - Комитет по развитию транспортной инфраструктуры проведет запрос предложений на достройку трех станций Фрунзенского радиуса в феврале 2019 года, сообщил "Интерфаксу" глава комитета Сергей Харлашкин.

"Сейчас после разрыва контракта - 10 дней мораторий, а потом будем нового подрядчика выбирать, будет запрос предложений", - сказал он.

При этом, по словам С.Харлашкина, пока не выбран новый подрядчик, рано говорить о сроках ввода станций.

Ранее сообщалось, что правительство Санкт-Петербурга расторгло контракты на строительство метро с ОАО "Метрострой" из-за срыва сроков и задержки зарплат.

"Учитывая колоссальный опыт и многолетнюю деятельность ОАО "Метрострой", для КРТИ принятое решение было чрезвычайно сложным и болезненным. Однако глубокий анализ текущего экономического состояния ОАО "Метрострой" показал, что компания не справится с исполнением заключенных госконтрактов даже при условии потенциальной докапитализации", - говорилось в пресс-релизе.

В комитете отмечают, что ни один банк не согласился предоставить "Метрострою" дополнительные гарантии и кредиты.

"Причиной расторжения стало грубое неисполнение со стороны генеральной подрядной организации условий государственных контрактов и некачественное планирование выполнения производственных программ, что привело не только к срывам сроков строительства новых станций метрополитена, но и к неоднократным задержкам выплат заработной платы, социальной напряженности среди рабочих", - добавили в пресс-службе.

По данным сайта госзаказа, стоимость контракта составляет 25,9 млрд рублей.

В пресс-службе ОАО "Метрострой" "Интерфаксу" сообщили, что разрыв контракта продиктован некомпетентностью заказчика, который сделал все для того чтобы завести ситуацию в тупик. "А именно, невыполнение заказчиком своих обязательств на протяжении нескольких лет по всем контрактам: намеренное затягивание приемки и оплаты выполненных работ, применение в одностороннем порядке понижающих коэффициентов практически по всем строкам смет действующих контрактов, непредоставление площадок под строительство и рабочей проектно-сметной документации, без которой невозможно осуществление сдачи выполненных работ и многое другое", - сказал представитель компании.

По его словам, ОАО "Метрострой" не раз указывал на эти нарушения заказчику, но в ответ получал претензии и иски в суд, где обвинялся он сам. Действия властей, по мнению компании, указывают на субъективную позицию Комитета и Дирекции транспортного строительства с целью переложить ответственность на генподрядчика. ОАО "Метрострой" в ответ также вынужден был обратиться за защитой своих интересов, и интересов основного заказчика строительства - потенциальных пассажиров метрополитена - в суд.

"Заказчик в лице Дирекции транспортного строительства и комитета по развитию транспортной инфраструктуры не осознает всех последствий, к которым неизбежно приведет расторжение контрактов. В частности, нависнет угроза безопасности уже существующих подземных выработок и сооружений, расположенных на поверхности в зоне ведения подземных работ. Даже однодневный простой выработки без соответствующего содержания может привести к аварийной ситуации", - добавил собеседник агентства.

"Халатное отношение должностных лиц заказчика может привести к техногенной катастрофе и не понимать этого - недопустимо", - подчеркнули в "Метрострое".

"ОАО "Метрострой" многократно пытался наладить отношения с заказчиком и довести до него свою аргументацию. К сожалению, заказчик остался глух. ОАО "Метрострой" оставляет за собой право оспорить решение КРТИ и ДТС и привлечь к разрешению ситуации независимых экспертов", - добавили в компании.

Ранее сообщалось, что срок ввода в эксплуатацию трех станций метро Фрунзенского радиуса и депо "Южное" в Петербурге сдвинут на весну 2019 года.

В состав отрезка Фрунзенского радиуса длиной 5,23 км входят станции "Проспект Славы", "Дунайский проспект" ("Дунайская") и "Южная" ("Шушары").

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