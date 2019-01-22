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22.01.19 10:11

Скидки на вывоз мусора дадут многодетным семьям в Тульской области

© РИА Новости. Владимир Песня
22 января. Interfax-Russia.ru - Власти Тульской области и региональные операторы приняли решение о предоставлении льгот многодетным семьям при расчете за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) ,сообщила пресс-служба облправительства со ссылкой на заместителя губернатора Сергея Егорова.

С 2019 года в регионе действует новая система обращения с отходами, изменился порядок расчета тарифов. Теперь размер платы за вывоз мусора зависит от количества человек, прописанных в конкретном жилом помещении.

"Совместно с региональными операторами по обращению с ТКО был проработан вопрос снижения финансовой нагрузки на многодетные семьи. Их в регионе порядка 13 тысяч. Вывоз мусора - коммунальная услуга, при ее оплате действуют все предусмотренные законодательством льготы на оплату коммунальных услуг. Чтобы получить их, необходимо обращаться в учреждения социальной защиты", - сказал С.Егоров.

Кроме того, по словам замгубернатора, региональные операторы будут предоставлять многодетным семьям стопроцентную скидку на оплату за третьего ребенка и последующих детей. Для получения скидки необходимо обратиться непосредственно к региональному оператору. Информация о правилах предоставления скидок и льгот будет размещена на сайтах регоператоров и в квитанциях на оплату.

С 1 января 2019 года начали работу два региональных оператора: ООО "Хартия" - в границах Тулы (в том числе Ленинского района), Щекинского и Киреевского районов, ООО "МСК-НТ" - на остальной территории региона.

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