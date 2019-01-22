Часть жителей Сочи остались без воды из-за аварии

22.01.19 10:25

© РИА Новости. Игорь Зарембо

22 января. Interfax-Russia.ru - Сотрудники муниципального унитарного предприятия (МУП) "Водоканал Сочи" устраняют аварию на водозаборных сооружениях левого берега реки Сочи.

"Временно сокращен объем подачи воды абонентам Сочи из-за аварийной ситуации на водозаборных сооружениях", сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе МУП "Водоканал Сочи" во вторник.

Собеседник агентства отметил, что из-за аварии возможно пониженное давление вплоть до полного отсутствия водоснабжения.

"Временно без водоснабжения могут оставаться абоненты в микрорайонах Макаренко, Завокзальный, в поселке Соболевка", - сказал он.

По его словам, к социально значимым объектам (детские сады, школы, лечебные учреждения) организован подвоз воды.

"Абонентам доставляют воду по заявкам", - добавил собеседник агентства.

Он также сказал, что сроки завершения аварийных работ будут сообщены дополнительно.