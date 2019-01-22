Похищавшие граждан сотрудники нижегородского псевдореабилитационного центра отправятся в колонию

22.01.19 10:36

© РИА Новости. Андрей Старостин

22 января. Interfax-Russia.ru - Суд в Нижегородской области вынес приговор четверым сотрудникам местного нелегального реабилитационного центра для граждан, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью.

На сайте регионального СУ СКР сообщается в понедельник, что с декабря 2016 по июль 2017 года подсудимые похитили восемь граждан в возрасте от 23 до 46 лет и против воли удерживали в доме деревни Дуденево, который использовался под видом реабилитационного центра. При этом родственники похищенных ежемесячно оплачивали их "лечение".

Трое подсудимых признаны виновными по п. а ч. 3 ст.126 УК РФ (похищение человека, совершенное организованной группой, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении двух и более лиц, из корыстных побуждений), еще один - по ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы).

"Организатор организованной группы скрылся от органов предварительного расследования, он объявлен в розыск", - добавляет СУ СКР.

Суд приговорил их к лишению свободы на срок от 4 до 9 лет в колониях строгого и общего режима.

Ранее сообщалось, что псевдореабилитационный центр работал длительное время. В отношении лиц, которые в нем содержались, применялись методы физического и морального воздействия. Летом 2017 года из данного центра были освобождены 37 жителей различных регионов России, которые удерживались незаконно. Работавшие в нем сотрудники были арестованы, ими оказались жители Нижегородской области в возрасте от 35 до 47 лет. В октябре 2018 года один из сотрудников центра был осужден к 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.