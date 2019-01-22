Из здания арбитражного суда в Петербурге эвакуировали сто человек

22.01.19 10:44

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

22 января. Interfax-Russia.ru - Сотрудники МЧС ликвидируют возгорание в здании Арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области на Суворовском проспекте северной столицы, из здания эвакуировали 100 человек, сообщает пресс-служба городского Главка МЧС во вторник.

"В шестиэтажном здании горит помещение на пятом этаже на площади 20 квадратных метров. Из здания эвакуированы 100 человек", - говорится в сообщении ведомства.

К ликвидации возгорания привлечены 15 единиц техники и 52 человека личного состава.

"Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - отмечает МЧС.

Арбитражный суда Петербурга и Ленинградской области приостановил работу из-за пожара в одном из помещений, сообщает объединенная пресс-служба судов северной столицы.

"В связи с произошедшим пожаром в здании Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области сообщаем, что работа суда полностью приостановлена, судебные заседания сегодня проводиться не будут", - отмечается в сообщении.

По данным МЧС, сообщение о пожаре в здании Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области на Суворовском проспекте, д.50 поступило в 9:35. Первое пожарно-спасательное подразделение прибыло на место в 9:41. В 09:49 пожару был присвоен повышенный ранг сложности №1-БИС. Из здания эвакуировали сотню человек. Сведений о пострадавших не поступало.