Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест обвиняемого в шпионаже Уилана

22.01.19 10:55

© РИА Новости. Виталий Белоусов

22 января. Interfax-Russia.ru - Представители дипмиссий США, Великобритании и Канады приехали в Мосгорсуд на заседание по жалобе на арест Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже.

"У меня нет каких-либо ожиданий, но мы заинтересованы в наблюдении за процедурами", - сказал "Интерфаксу" начальник отдела граждан США Ричард Ханрахан, который курирует в посольстве соблюдение в РФ прав соотечественников.

Он воздержался от других комментариев.

По словам адвоката Владимира Жеребенкова, кроме П.Ханрахана, в суде присутствует генконсул Канады, а также консул Великобритании Сара Пилби .

Ранее в посольстве Великобритании в РФ сказали "Интерфаксу", что консульский работник посольства Великобритании в РФ будет присутствовать на рассмотрении апелляционной жалобы адвоката на арест гражданина США, Великобритании, Ирландии и Канады Пола Уилана, обвиняемого в РФ в шпионаже, потому что это "стандартная практика". Собеседник агентства отметил, что пока дипмиссии не удалось получить консульский доступ к П.Уилану. "Доступ не получили. Ответа от МИДа по доступу тоже не получили", - сказал он.

В свою очередь адвокат обвиняемого в шпионаже Пола Уилана подтвердил, что при задержании у его клиента были обнаружены сведения, составляющие гостайну.

"Я могу только подтвердить, что при задержании у Уилана были обнаружены сведения, содержащие гостайну. Но каким образом они к нему попали, что он с ними должен был делать, и знал ли Уилан, что у него секретные сведения - неизвестно. Пока все основано на предположениях", - сказал "Интерфаксу" В.Жеребенков в Мосгорсуде, где во вторник будет рассмотрена жалоба на арест его подзащитного.

Адвокат подчеркнул, что до приговора не может вестись обсуждений об обмене П.Уилана.

"Обмен Уилана до приговора невозможен по российским законам. Таких переговоров сейчас не ведется", - сказал В.Жеребенков.