Центр развития культурных инициатив появится в России

22.01.19 11:02

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

22 января. Interfax-Russia.ru - Премьер РФ Дмитрий Медведев распорядился создать автономную некоммерческую организацию "Центр развития культурных инициатив", которая займется организацией Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" и проведением ежегодного одноименного фестиваля "Таврида ArtRussia".

В обязанности АНО "Центр развития культурных инициатив" войдут также задачи по капитальному строительству и эксплуатации образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида".

Согласно распоряжению правительства, учредителем этой организации выступит от имени РФ Росмолодежь.

Росмолодежи поручено утвердить состав АНО "Центр развития культурных инициатив" и обеспечить в месячный срок госрегистрацию этой организации.

Молодежный форум "Таврида" ежегодно проводится в Крыму со времени присоединения Крыма к России.