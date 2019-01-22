Авария оставила без тепла почти 30 домов в Новоульяновске

22.01.19 11:10

© РИА Новости. Виталий Аньков

22 января. Interfax-Russia.ru - Подача тепла временно приостановлена в ряд многоквартирных домов в городе Новоульяновске во вторник, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

Порыв трубы произошел на ул. Комсомольская, подача тепла была приостановлена в 10:00 по местному времени.

"Без теплоснабжения 29 многоквартирных домов и два социально-значимых объекта. Теплоноситель из системы не сливался, температурный режим в помещениях в норме ", - говорится в сообщении.

Как ожидается, авария будет устранена в течение дня.

По данным синоптиков, во вторник в Новоульяновске ожидается 9-14 градусов мороза.