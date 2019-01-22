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В Ингушетии открыли первый центр сердечно-сосудистой хирургии

© РИА Новости. Алексей Сухоруков
22 января. Interfax-Russia.ru - В самом крупном ингушском городе Назрани ввели в эксплуатацию первый центр сердечно-сосудистой хирургии, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг" с места события.

Объект стоимостью 45,9 млн рублей построен на базе Ингушской республиканской клинической больницы (ИРКБ), расположенной в центральной части города. Его возвели за счет подпрограммы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ" госпрограммы "Развитие сферы строительства, архитектуры и ЖКХ".

В церемонии приняли участие глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, полпред президента РФ в СКФО Александр Матовников, мэр Назрани Алихан Тумгоев, представители регионального Минздрава.

"Думаю, открытие центра позволит нам увеличить продолжительность жизни. Ингушетия и так по продолжительности жизни занимает первое место в стране. Наши жители меньше будут выезжать за пределы республики на лечение. Я помню, буквально шесть-семь лет назад ко мне обращались медики, жаловались на отсутствие элементарных вещей. Сейчас, к счастью, это все есть. А сами эти специалисты наработали опыт, у них на счету не одна сотня сложных операций", - сказал Ю.-Б. Евкуров.

Он отметил, что власти региона организуют для местных специалистов стажировку за рубежом для повышения квалификации.

Со своей стороны А.Матовников отметил важность открытия учреждения в череде хороших событий, которые произошли в истории здравоохранения Ингушетии за последние годы.

"Сделано очень много, построен перинатальный центр, детская республиканская больница, онкологический диспансер, республиканская поликлиника, ФАПы. Но такого квалифицированного центра сосудистой хирургии не было", - сказал полпред.

Кроме того, А. Матовников вручил ингушскому мальчику Магомед-Амину Догиеву велотренажёр для детей с ДЦП.

Как сообщили агентству в пресс-службе главы региона, здание с подвальными помещениями построено менее чем за год: объект начали возводить в апреле 2018 года.

Центр будет оказывать круглосуточную консультативную и лечебно-диагностическую помощь больным с острым нарушением мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом. Также на квалифицированную помощь могут рассчитывать и категории больных, переводимых или направляемых из других медицинских организаций в соответствии с показаниями.

Введение в эксплуатацию регионального сосудистого центра площадью порядка 1,8 тыс. кв. м позволит повысить доступность медпомощи.

Как сообщил агентству представитель Минздрава республики, ранее отделение сердечно-сосудистой хирургии находилось в приспособленных помещениях и имело в распоряжении только около 70 койко-мест.

"В центре установлено современное оборудование, позволяющее оказывать качественную медпомощь пациентам. А количество койко-мест в нем увеличилось в два раза", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в учреждении высококвалифицированные специалисты будут проводить диагностику и оперативное лечение ишемической болезни сердца, инсультов, тромбозов вен, пороков сердца и др.

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