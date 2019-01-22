Нарушения выявлены при проверке деятельности главы района в Курской области - прокуратура

22.01.19 11:21

© РИА Новости. Владимир Федоренко

22 января. Interfax-Russia.ru - Прокуратура выявила многочисленные нарушения антикоррупционного законодательства в деятельности главы администрации Суджанского района Курской области, сообщает надзорное ведомство региона.

В частности, установлено, что глава администрации назначил своим заместителем и начальником архивного отдела двух своих родственников без уведомления об этом Комиссии по урегулированию конфликтов интересов. По этому поводу прокуратура внесла чиновнику представление и потребовала уволить родственников.

Кроме того, выявлены нарушения при предоставлении главой райадминистрации в аренду своему сыну, являющемуся руководителем КФХ, земельного участка. О совершении этой сделки комиссия по урегулированию конфликтов интересов также не извещена. Земля передана без сообщения об аукционе на право аренды. В нарушение условий договора аренды после повышения кадастровой стоимости этого земельного участка перерасчет платы за землю администрацией не произведен.

Прокурор потребовал от главы вынести на рассмотрение комиссии вопрос о возможном конфликте интересов при заключении указанного договора аренды, произвести перерасчет размера арендной платы за землю и принять меры к возвращению недополученных денежных средств в муниципальный бюджет.

В настоящее время по инициативе прокурора следственный орган проводит проверку законности действий главы района при предоставлении в аренду земельного участка.

Отмечается, что в минувшем году после вмешательства прокуратуры с муниципальной службы уволена начальник управления образования, которая также состоит в родственных отношениях с главой района.

"Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования могут явиться основанием для инициирования перед представительным Собранием Суджанского района вопроса об отставке главы района в связи с многочисленными нарушениями антикоррупционного законодательства", - говорится в сообщении.