Опознаны два погибших при пожаре на судах в Черном море гражданина Индии

22.01.19 11:35

© РИА Новости. Игорь Зарембо

22 января. Interfax-Russia.ru - Опознаны тела двух из десяти погибших моряков в результате пожара на судах в Черном море, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе Росморречфлота во вторник.

"В настоящий момент опознаны тела пока двух моряков. Это граждане Индии", - сказал представитель пресс-службы.

Он также уточнил, что в числе спасенных - восемь граждан Турции и двое - граждане Индии.

Как сообщалось, два судна - "Канди" и "Маэстро" - под флагом Танзании, находившиеся на якорной стоянке в нейтральных водах, загорелись в понедельник вечером в 15 морских милях от мыса Такиль (Крым).

Танкеры везли сжиженный газ, заправились им в Темрюке (Краснодарский край). На борту находились 32 гражданина Турции и Индии: 10 погибли, 10 пропали без вести, 12 спасены.

Пожар, по предварительным данным, произошел во время передачи топлива с борта на борт. По информации источника "Интерфакса", танкеры работали с топливом по "серым схемам".

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