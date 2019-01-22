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22.01.19 12:25
При пожаре на судах в Черном море погибли 14 моряков – глава Крыма
"На сегодняшний день, по данным на 9:00 мск, есть информация о 14 погибших моряках, остальные моряки пока до больницы не добрались - находятся на спасательных судах... Мне сегодня с утра министр ЧС Шахов докладывал", - сказал С.Аксенов.
По его словам, шансов найти вышивших практически нет.
"Спасенных, наверное, больше не будет. Из-за температуры воды шансы невелики, к большому сожалению", - пояснил С.Аксенов.
Причины ЧП он комментировать не стал.
В свою очередь представитель Росморречфлота сообщил "Интерфаксу", что пока найдены тела 10 человек.
"Десять тел подняты на борт. Других данных у нас нет", - сказал собеседник агентства.
Как сообщалось, два судна - "Канди" и "Маэстро" - под флагом Танзании, находившиеся на якорной стоянке в нейтральных водах, загорелись в понедельник вечером в 15 морских милях от мыса Такиль (Крым).
Танкеры везли сжиженный газ, заправились им в Темрюке (Краснодарский край). На борту находились граждане Турции и Индии.
Пожар, по предварительным данным, произошел во время передачи топлива с борта на борт.
По информации источника "Интерфакса", танкеры работали с топливом по "серым схемам".
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