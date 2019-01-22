При пожаре на судах в Черном море погибли 14 моряков – глава Крыма

22.01.19 12:25

© РИА Новости. Юрий Лашов

22 января. Interfax-Russia.ru - Число погибших моряков в результате пожара на двух судах в Черном море, по предварительным данным, выросло до 14 человек, сообщил журналистам во вторник глава Крыма Сергей Аксенов

"На сегодняшний день, по данным на 9:00 мск, есть информация о 14 погибших моряках, остальные моряки пока до больницы не добрались - находятся на спасательных судах... Мне сегодня с утра министр ЧС Шахов докладывал", - сказал С.Аксенов.

По его словам, шансов найти вышивших практически нет.

"Спасенных, наверное, больше не будет. Из-за температуры воды шансы невелики, к большому сожалению", - пояснил С.Аксенов.

Причины ЧП он комментировать не стал.

В свою очередь представитель Росморречфлота сообщил "Интерфаксу", что пока найдены тела 10 человек.

"Десять тел подняты на борт. Других данных у нас нет", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, два судна - "Канди" и "Маэстро" - под флагом Танзании, находившиеся на якорной стоянке в нейтральных водах, загорелись в понедельник вечером в 15 морских милях от мыса Такиль (Крым).

Танкеры везли сжиженный газ, заправились им в Темрюке (Краснодарский край). На борту находились граждане Турции и Индии.

Пожар, по предварительным данным, произошел во время передачи топлива с борта на борт.

По информации источника "Интерфакса", танкеры работали с топливом по "серым схемам".

Российские следователи возбудили уголовное дело после гибели людей в Черном море.