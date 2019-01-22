В Кремле ждут конкретики по вопросу возможных изменений в Конституцию РФ

22.01.19 12:18

© РИА Новости. Сергей Гунеев

22 января. Interfax-Russia.ru - В Кремле пока считают преждевременным обсуждать вопрос о внесении изменений в Конституцию, поскольку нет конкретизированной инициативы по вопросу соблюдения баланса ветвей власти.

"Это новая инициатива, она пока не конкретизирована, поэтому пока преждевременно говорить о какой-то позиции", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам во вторник.

Так он ответил на вопрос, считают ли в Кремле необходимым вносить изменения в Конституцию в связи с высказыванием спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что в Основном законе отсутствует должный баланс ветвей власти и не раскрыто понятие "социальное государство".