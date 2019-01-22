Бывший замгубернатора Курганской области стал фигурантом еще двух уголовных дел

22.01.19 12:28

© РИА Новости. Максим Богодвид

22 января. Interfax-Russia.ru - Следственные органы СК РФ по Курганской области возбудили еще два уголовных дела о получении взяток против бывшего заместителя губернатора Романа Ванюкова, сообщает пресс-служба СК РФ во вторник.

Согласно сообщению, в рамках расследования уголовного дела о взяточничестве в отношении Р.Ванюкова и депутата Щучанской районной думы, предпринимателя Авака Бабяна были выявлены новые эпизоды.

Установлено, что в 2018 году Р.Ванюков получил от представителей двух коммерческих организаций взятки на общую сумму более 1 млн рублей за действия, входящие в его служебные полномочия.

В этой связи в отношении Р.Ванюкова, посредника и взяткодателей возбуждены два уголовных дела по п."в" ч.5 ст.290 (получение взятки в крупном размере), п."б" ч.3 ст.291.1 (посредничество во взяточничестве в крупном размере) и п."б" ч.4 ст.291 (дача взятки в крупном размере) УК РФ.

В ближайшее время в суде будут рассмотрены ходатайства следователя о продлении фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в конце ноября Курганский городской суд арестовал бывшего чиновника на два месяца - до 28 января.

По версии следствия, в 2018 году Р.Ванюков, который на тот момент занимал пост вице-губернатора - директора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области, через посредника получил более 3 млн рублей взятки за своевременную оплату по контракту о строительстве автодороги.

Было возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере). Вместе с Р.Ванюковым задержали посредника и взяткодателя.

Р.Ванюков занимал свой пост с марта 2017 года. Он ушел в отставку по собственному желанию в начале ноября прошлого года в ходе кадровых перестановок после назначения временно исполняющим обязанности губернатора Курганской области Вадима Шумкова.