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22.01.19 12:31

Пожилой сотрудник "скорой" в Самаре подвергся нападению молодого пациента

© РИА Новости. Максим Богодвид
22 января. Interfax-Russia.ru - Пьяный молодой человек в поселке Прибрежный в Красноглинском районе Самары избил 82-летнего врача скорой помощи, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе минздрава региона.

"16 января в п. Пребрежный врач приехал на вызов оказывать необходимую медицинскую помощь пациенту. Пациент находился в подъезде одного из домов. Это был нетрезвый молодой человек. Он напал на врача и несколько раз его ударил. После нападения врач самостоятельно обратился в больницу им Середавина за медицинской помощь", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, на данный момент врач находится на больничном.

"Пострадавшему врачу 82 года. Стаж его работы в скорой помощи - более 30 лет. Он выходит на дежурства наравне с другими медиками. Администрация самарской станции скорой медицинской помощи по факту случившегося обратилась с заявлением в правоохранительные органы", - сказал собеседник агентства.

Как рассказал агентству "Интерфакс-Поволжье" информированный источник, полиция установила личность нападавшего и ведет его розыск.

"В настоящее время по факту нападения на врача скорой помощи проводится проверка. Личность подозреваемого установлена. Это 20-летний молодой человек, который ведет бродячий образ жизни, несмотря на то, что родители у него есть. В момент происшествия он спал в подъезде одного из домов. Женщине, проживающей в этом доме, показалось, что под лестницей лежит ребенок, поэтому она вызвала скорую помощь. Врач попытался разбудить парня, тот на него набросился с кулаками, а затем сбежал. Полиция устанавливает его местонахождение", - сказал источник.

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