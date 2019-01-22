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22.01.19 13:15
Мосгорсуд оставил под арестом обвиняемого в шпионаже Пола Уилана
"Постановление Лефортовского суда Москвы об избрании в отношении Пола Уилана меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения", - огласил судья Дмитрий Пронякин.
Таким образом суд отказал в освобождении иностранца, имеющего гражданство США и Ирландии, подданного Великобритании и Канады, под залог, на чем настаивала защита.
Заседание прошло в закрытом режиме, слушателей и дипломатов пустили только на оглашение решения.
Решение суда П.Уилан выслушано молча.
Во вторник в Мосгорсуд в качестве наблюдателей прибыли начальник отдела граждан США Ричард Ханрахан, который курирует в посольстве соблюдение в РФ прав соотечественников, а также генконсул Канады и консул Великобритании Сара Пилби.
Сотрудники ФСБ России 28 декабря задержали Пола Уилана в Москве по подозрению в шпионаже. "Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщили "Интерфаксу" 31 декабря в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Лефортовский суд Москвы 29 декабря санкционировал арест гражданина США до 28 февраля.
Позже выяснилось, что П.Уилан имеет еще три гражданства - Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи.
По словам адвоката, П.Уилан не признает вины и считает свое уголовное преследование ошибкой. Он надеется, что следствию удастся во всем разобраться.
Как отмечает защитник, расследование дела ведется профессионально, с соблюдением всех законов и норм права.
Адвокат Владимир Жеребенков пояснил, что гражданство США П.Уилан получил после того, как будучи уроженцем Канады, устроился работать в американскую полицию. Благодаря тому, что его дедушка родился в Ирландии, а родители в Великобритании, он также получил гражданства этих стран.
Брат П.Уилана Дэвид утверждает, что он прибыл в Москву по приглашению на свадьбу. Брат задержанного также сообщил, что П.Уилан - отставной морской пехотинец. Семья задержанного обратилась за помощью в конгресс США, в посольство США в РФ и в госдеп, рассказал Д.Уилан.
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