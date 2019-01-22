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22.01.19 13:49
Спасатели нашли двух туристок, потерявшихся трое суток назад на севере Свердловской области
"Эвакуация туристов будет производиться с помощью вертолета Ми-8 МЧС России", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы регионального Главного управления МЧС, одна из женщин погибла, вторая находится в тяжелом состоянии.
"К сожалению, одна из туристок на момент обнаружения находилась без признаков жизни. Другую пострадавшую туристку с признаками обморожения бортом МЧС планируется доставить в лечебное учреждение Краснотурьинска", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, группа туристов из Екатеринбурга из пяти человек в субботу направилась на Сухогорский камень, находящийся в 5 км от турбазы "Серебрянский камень" на Северном Урале. При подъеме на горную вершину начался снегопад, видимость ухудшилась, группа начала спуск. Во время спуска две женщины остановились и потерялись. Не обнаружив их, другие участники группы вернулись на базу и сообщили о случившемся.
В воскресенье началась поисковая операция, в понедельник впервые после исчезновения женщины вышли по телефону на связь.
Позже следственный отдел по городу Краснотурьинск Свердловской области организовал доследственную проверку по поводу исчезновения двух туристок
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