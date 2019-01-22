Трое участников "Артподготовки" получили по 8 и 7 лет колонии по делу о подготовке теракта

22.01.19 13:48

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22 января. Interfax-Russia.ru - Московский окружной военный суд (МОВС) во вторник приговорил к 8 и 7 годам колонии троих участников запрещенного в РФ экстремистского националистического движения "Артподготовка" Олега Дмитриева, Сергея Озерова и Олега Иванова по делу о подготовке теракта, передает корреспондент "Интерфакса".

"Дмитриеву и Озерову назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Иванову назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в приговоре МОВС. Согласно фабуле дела, осужденные планировали при помощи "коктейлей Молотова" напасть на здания органов государственной власти в центре Москвы 5 ноября 2017 года.