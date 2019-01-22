Самолет рейса Сургут-Москва, который пытались угнать в Афганистан, приземлился в Ханты-Мансийске

22.01.19 14:25

© РИА Новости. Алексей Филиппов

22 января. Interfax-Russia.ru - Самолет, выполняющий рейс Сургут-Москва, пассажир которого потребовал поменять направление в Афганистан, приземлился в аэропорту Ханты-Мансийска.

Это следует из данных сервиса Flight radar.

В аэропорту Ханты-Мансийска перед посадкой самолета "Сургут-Москва" эвакуации не проводилось, сообщил агентству "Интерфакс-Урал в VIP-зале аэропорта Ханты-Мансийска.

"Ситуация спокойная, эвакуации не проводилась", - сказал собеседник агентства.

Ранее со ссылкой источник в авиадиспетчерских службах сообщалось, что один из пассажиров авиарейса Сургут-Москва во время полета потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан.

По данным осведомленного источника, пассажир, потребовавший сменить курс - 41-летний гражданин РФ. По данным осведомленного источника "Интерфакса", мужчина может быть психически неуравновешен.

"Предварительно, мужчина может быть психически нездоров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчина ранее неоднократно задерживался за административные нарушения, совершенные в нетрезвом состоянии.

Согласно данным сервиса Flight Radar, на данном самолете произошла нештатная ситуация.

В справочной службе аэропорта Сургута агентству "Интерфакс-Урал" сообщили, что рейс выполняет авиакомпания "Аэрофлот" "У нас нет никакой информации - только то, что самолет благополучно вылетел", - сказал собеседник агентства.

Связаться с пресс-службой "Аэрофлота" "Интерфаксу" пока не удалось.