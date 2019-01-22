Эвакуированы все горняки блока шахты "Воргашорская" в Коми, где произошло обрушение пород

22.01.19 14:20

© РИА Новости. Игорь Маслов

22 января. Interfax-Russia.ru - Все работники блока шахты "Воргашорская" АО "Воркутауголь" (входит в ресурсный дивизион ПАО "Северсталь"), где во вторник произошло обрушение пород, эвакуированы, пострадавших нет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

В юго-западном блоке шахты "Воргашорская" произошло локальное обрушение пород на пересечении двух горных выработок. Все сотрудники, занятые на работах в этом блоке, заблаговременно, при первых признаках опасности эвакуированы, пострадавших нет.

"В настоящий момент горные выработки обследуют сотрудники МЧС. Северный блок шахты "Воргашорская" работает в штатном режиме", - отметили в пресс-службе.

К ликвидации последствий обрушения приступят после обследования горных выработок специалистами МЧС.

Пресс-служба регионального МЧС сообщает, что частичный откол породы произошел на глубине 206 метров в конвейерном уклоне 41-Ю. "Ориентировочно участок, на котором произошел откол породы, составляет пять погонных метров. Работа шахты не останавливалась, работает в штатном режиме", - отмечается в релизе.