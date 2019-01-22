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22.01.19 14:20
Эвакуированы все горняки блока шахты "Воргашорская" в Коми, где произошло обрушение пород
В юго-западном блоке шахты "Воргашорская" произошло локальное обрушение пород на пересечении двух горных выработок. Все сотрудники, занятые на работах в этом блоке, заблаговременно, при первых признаках опасности эвакуированы, пострадавших нет.
"В настоящий момент горные выработки обследуют сотрудники МЧС. Северный блок шахты "Воргашорская" работает в штатном режиме", - отметили в пресс-службе.
К ликвидации последствий обрушения приступят после обследования горных выработок специалистами МЧС.
Пресс-служба регионального МЧС сообщает, что частичный откол породы произошел на глубине 206 метров в конвейерном уклоне 41-Ю. "Ориентировочно участок, на котором произошел откол породы, составляет пять погонных метров. Работа шахты не останавливалась, работает в штатном режиме", - отмечается в релизе.
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