Дальний бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Мурманской области

22.01.19 14:54

© РИА Новости. Алексей Куденко

22 января. Interfax-Russia.ru - Дальний бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение при посадке в Оленегорске Мурманской области, среди экипажа есть пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Сегодня днем в Оленегорске при заходе на посадку бомбардировщик ТУ-22М3 потерпел крушение. Известно, что в результате инцидента есть пострадавшие", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" пока не располагает подтверждением этой информации из официальных источников.

На месте крушения военного бомбардировщика возникло возгорание, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Есть информация, что упал и горит военный самолет. На месте работают подразделения двух воинских частей и отделение 43 пожарной части из Оленегорска", - рассказал собеседник агентства.