Росавиация снова не смогла найти подрядчика для реконструкции аэропорта Благовещенска

23.01.19 06:43

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

23 января. Interfax-Russia.ru - ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" (подконтрольно Росавиации) признало несостоявшимся повторный конкурс с ограниченным участием на реконструкцию аэропортового комплекса "Игнатьево" (Благовещенск, Амурская область).

В материалах сайта госзакупок говорится, что ни один участник не признан соответствующим установленным единым и дополнительным требованиям.

Заявки поступили от АО "Гидроэлектромонтаж" (Благовещенск), АО "Трест Гидромонтаж" (MOEX: TRGM) (входит в группу компаний АО "ТЭК Мосэнерго", подконтрольную Игорю Ротенбергу) и ФГУП "Главное военное строительное управление N7" (бывшее подразделение Спецстроя России).

В выводах комиссии по оценке первого участника отмечается, что в состав заявки не был вшит документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки на участие в конкурсе.

В заявке второго участника отсутствовали копии актов выполненных работ.

ГВСУ N7 представило в заявке копию договора субподряда на выполнение отдельных видов работ в качестве субподрядчика, и комиссия пришла к выводу, что компания не смогла подтвердить опыт по сдаче и вводу объекта капитального строительства в эксплуатацию.