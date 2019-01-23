Экс-директор страховой компании на Камчатке обвиняется в хищении 27 млн рублей

23.01.19 06:56

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

23 января. Interfax-Russia.ru - Бывший директор страховой компании на Камчатке обвиняется в мошенничестве с ОСАГО на сумму более 27 млн рублей, сообщает в среду пресс-служба УМВД по Камчатскому краю.

"По версии следствия, с января 2014 года по июнь 2016 года 40-летняя жительница города Петропавловска-Камчатского, занимая должность директора одной из страховых компаний, отдала своим подчинённым устные распоряжения о внесении ложных сведений в базу страховой компании. При этом гражданам к оплате предоставлялись счета, основанные на верных сведениях, а их копии полисов ОСАГО содержали правильные сведения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, оставшуюся разницу между внесенными страхователями и фактически сданными в страховую компанию деньгами директор присваивала. Сумма ущерба составила 27 млн 245 тыс. 968,79 рублей. Всего за указанный период было заключено 7 тыс. 256 договоров ОСАГО.

Ей предъявлено обвинение по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество). "Санкцией статьи за данное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы", - отмечает пресс-служба.

Расследование уголовного дела завершено.