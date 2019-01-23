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23.01.19 06:56
Экс-директор страховой компании на Камчатке обвиняется в хищении 27 млн рублей
"По версии следствия, с января 2014 года по июнь 2016 года 40-летняя жительница города Петропавловска-Камчатского, занимая должность директора одной из страховых компаний, отдала своим подчинённым устные распоряжения о внесении ложных сведений в базу страховой компании. При этом гражданам к оплате предоставлялись счета, основанные на верных сведениях, а их копии полисов ОСАГО содержали правильные сведения", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, оставшуюся разницу между внесенными страхователями и фактически сданными в страховую компанию деньгами директор присваивала. Сумма ущерба составила 27 млн 245 тыс. 968,79 рублей. Всего за указанный период было заключено 7 тыс. 256 договоров ОСАГО.
Ей предъявлено обвинение по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество). "Санкцией статьи за данное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы", - отмечает пресс-служба.
Расследование уголовного дела завершено.
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