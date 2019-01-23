Пятый очаг АЧС зафиксирован в Монголии

23.01.19 07:31

© РИА Новости. Максим Богодвид

23 января. Interfax-Russia.ru - Пятый очаг вспышки африканской чумы свиней (АЧС) зафиксирован в Монголии, сообщает управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

На 21 января в стране заболело и пало 289 животных, 55 свиней убито и уничтожено. Вспышки АЧС отмечаются в четырех аймаках центральной и северной частей республики (Булган, Дундговь, Орхон, Туве).

На границе России и Монголии продолжает действовать усиленный контроль за ввозом животных, кормов, продукции и сырья животного происхождения.

Как сообщалось, владельцам животных в приграничных регионах рекомендовано вести работу свиноводческих предприятий в режиме закрытого типа, а также исключить контакт домашних свиней с другими животными, в том числе с дикими кабанами.

"Покупку, продажу, сдачу на убой и все другие перемещения и перегруппировки животных, реализацию животноводческой продукции проводить только в специально отведенных местах под контролем государственной ветеринарной службы", - сообщал ранее Россельхознадзор.

При этом корма для домашних свиней предлагалось термически обрабатывать, проводить обязательную вакцинацию животных и т.д.

9 января 2019 года в Монголии впервые была зафиксирована вспышка АЧС. Проводится комплекс мероприятий для ликвидации очага и недопущения дальнейшего распространения опасной инфекции.

За 10 лет из-за АЧС в России уничтожено более 2 млн свиней, в 2017 году болезнь впервые "перешагнула" через Урал.