Информация о взрывных устройствах на соцобъектах Владивостока не подтвердилась

23.01.19 07:47

© РИА Новости. Егор Алеев

23 января. Interfax-Russia.ru - Специалисты не обнаружили взрывных устройств в зданиях Владивостока, о "минировании" которых в среду сообщили неизвестные.

"В полицию поступили сообщения о якобы существующей угрозе для ряда объектов во Владивостоке. Информация была проверена, подтверждения не нашла", - сообщили агентству "Интерфакс -Дальний Восток" в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Как сообщалось, в среду, по данным краевого департамента по координации правоохранительной деятельности, на электронную почту нескольких школ, больниц, администрацию Приморское края, ряд торговых центров и ведомств поступили письма с сообщением о том, что в здании находится бомба. Проводилась эвакуация людей.