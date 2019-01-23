Температура в Московской области опустилась почти до минус 28 градусов

23.01.19 08:23

© РИА Новости. Григорий Сысоев

23 января. Interfax-Russia.ru - В ночь на 23 января температура воздуха на базовой московской метеостанции на ВДНХ опустилась до минус 18,7 градусов мороза, сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро.

"Таким образом, минувшая ночь в Москве стала самой морозной нынешней зимой. Прежний минимум зимы зафиксирован 17 декабря, когда температура опустилась до 15,9 градусов мороза", - уточнил собеседник агентства.

Между тем, рекорд дня для 23 января остается за 1892 годом, когда температура опустилась до минус 38,6 градусов.

По данным синоптиков, в ночь на среду минимум температуры по Московской области вновь зафиксирован в Черустях - 27,8 градусов мороза, в Михайловском воздух остывал до 24,9 градусов мороза, в Серпухове - до минус 24,3 градусов, в Можайске - 23,3 градусов мороза. В центре Москвы было лишь минус 13,7 градусов.

По прогнозам синоптиков днем в среду в Москве при солнечной погоде температура воздуха не поднимется выше 12-14 градусов мороза, по области - минус 12-17 градусов.

Как ожидается, в ближайшую неделю в столичном регионе существенного ослабления морозов не ожидается.