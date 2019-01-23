Авария оставила без света почти 17 тыс. жителей Твери

23.01.19 08:26

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

23 января. Interfax-Russia.ru - В Твери в результате порыва магистрального трубопровода нарушено теплоснабжение в 55 жилых домах и 9 социальных объектах, сообщил в среду ситуационный центр Минэнерго РФ.

"22 января в 16:00 в микрорайоне Южный города Твери на ул. Левитана произошел порыв магистрального трубопровода теплоснабжения (ООО "Тверская генерация") диаметром 600 мм. Без теплоснабжения остались: потребители 55 жилых домов (около 16 700 человек); социально значимые объекты - 9 (детские сады - 4; школы - 3; роддом)", - говорится в сообщении.

Планируемое время завершения аварийно-восстановительных работ - 15:00 23 января.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя проконтролировал ход работ по ликвидации повреждения на магистральном трубопроводе в Московском районе Твери.

"На территории, где идет ремонт, развернут оперативный штаб ГУ МЧС России по Тверской области, который будет действовать до полной ликвидации повреждения. Игорь Руденя поручил провести все работы в максимально короткие сроки, чтобы как можно раньше возобновить подачу тепла и горячей воды в жилые дома и социальные учреждения", - сообщила ранее пресс-служба правительства региона.

По словам начальника Главного управления МЧС России по Тверской области Арсена Григоряна, на время проведения работ организована подача тепла по обратному трубопроводу в родильный дом №1. В настоящее время идет демонтаж трехметрового участка поврежденной трубы, производится откачка разлитого теплоносителя.

На месте аварии работают три аварийных бригады и необходимая техника, привлечены дополнительные силы для проведения сварочных работ.

Принято решение о переносе занятий в школах, где отключено теплоснабжение, во вторую смену в образовательные учреждения микрорайона, где отопление подается в штатном режиме.

В настоящее время температура воздуха в Твери - около 17 градусов мороза.