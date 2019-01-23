|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
23.01.19 08:29
Правительство Прикамья сменило двух министров
О кадровых перестановках объявил губернатор Максим Решетников в среду на заседании правительства региона.
"Роман Александрович (Кокшаров - ИФ) обращался ко мне еще в прошлом году с просьбой уйти на отдых. Но были запущены процессы объединения в территориях, поэтому я попросил Романа Александровича довести первый этап до логического завершения. Сейчас можно сказать, что первые объединительные процессы прошли в понятной для муниципалитетов форме, проделана большая работа и поставленные задачи выполнены", - сказал М.Решетников, чьи слова приводятся в сообщении.
Губернатор отметил, что после ухода Р.Кокшарова вопросами территориального развития займется депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Борисов.
А.Ковтун по собственному желанию оставляет пост министра территориальной безопасности и переходит на работу в ведомственную структуру, которая будет заниматься вопросами пожарной безопасности.
"На должность министра территориальной безопасности назначен Ришат Тагирович Ибрагимов, ранее замещавший должность заместителя руководителя администрации губернатора Пермского края", - цитирует пресс-служба главу региона.
А. Борисов родился 7 октября 1979 года в городе Губаха Пермской области. Имеет высшее юридическое образование.
С 2013 по 2016 годы занимал должность главы Губахинского городского округа. До настоящего времени - депутат, работающий по постоянной профессиональной основе.
Р. Ибрагимов родился 4 июля 1960 года в селе Тятер-Арслан (Республика Башкортостан). Офицер с высшим военно-политическим образованием.
В 2014-2016 годы был генеральным директором башкирского АО "Научно-исследовательский институт "Солитон". С 2017 года - заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края.
|
Interfax-Russia.ru – Выборы мэра Москвы, реновация и повышение тарифов на парковку в центре стали самыми резонансными событиями 2018 года в столице.
.
Interfax-Russia.ru – Чтобы попасть в "топ-5" экономик мира, России нужно решить комплекс неэкономических проблем. Такое мнение озвучили эксперты на V Международном форуме Финансового университета.
.
Interfax-Russia.ru - Эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования стартует 1 декабря в Москве и Татарстане.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket