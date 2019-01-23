Правительство Прикамья сменило двух министров

23.01.19 08:29

© РИА Новости. Владимир Федоренко

23 января. Interfax-Russia.ru - Министр территориального развития Пермского края Роман Кокшаров и министр территориальной безопасности этого региона Андрей Ковтун оставили свои посты по собственному желанию, сообщается на сайте администрации и правительства края в среду.

О кадровых перестановках объявил губернатор Максим Решетников в среду на заседании правительства региона.

"Роман Александрович (Кокшаров - ИФ) обращался ко мне еще в прошлом году с просьбой уйти на отдых. Но были запущены процессы объединения в территориях, поэтому я попросил Романа Александровича довести первый этап до логического завершения. Сейчас можно сказать, что первые объединительные процессы прошли в понятной для муниципалитетов форме, проделана большая работа и поставленные задачи выполнены", - сказал М.Решетников, чьи слова приводятся в сообщении.

Губернатор отметил, что после ухода Р.Кокшарова вопросами территориального развития займется депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Борисов.

А.Ковтун по собственному желанию оставляет пост министра территориальной безопасности и переходит на работу в ведомственную структуру, которая будет заниматься вопросами пожарной безопасности.

"На должность министра территориальной безопасности назначен Ришат Тагирович Ибрагимов, ранее замещавший должность заместителя руководителя администрации губернатора Пермского края", - цитирует пресс-служба главу региона.

А. Борисов родился 7 октября 1979 года в городе Губаха Пермской области. Имеет высшее юридическое образование.

С 2013 по 2016 годы занимал должность главы Губахинского городского округа. До настоящего времени - депутат, работающий по постоянной профессиональной основе.

Р. Ибрагимов родился 4 июля 1960 года в селе Тятер-Арслан (Республика Башкортостан). Офицер с высшим военно-политическим образованием.

В 2014-2016 годы был генеральным директором башкирского АО "Научно-исследовательский институт "Солитон". С 2017 года - заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края.