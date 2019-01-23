Военнослужащие ЮВО приступили к масштабным тренировкам по боевой готовности

23.01.19 08:35

© РИА Новости. Евгений Биятов

23 января. Interfax-Russia.ru - Соединения и воинские части Южного военного округа на территории 15 субъектов Российской Федерации под руководством командующего войсками округа генерал-полковника А.Дворникова приступили к тренировкам по боевой готовности, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Военнослужащие ЮВО в течение нескольких дней отработают порядок действий согласно боевым расчетам по получению оружия и экипировки, снятию боевой техники с хранения, выходу подразделений на технике из военных городков в районы сосредоточения и развертыванию полевых подвижных пунктов управления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к занятиям привлекаются общевойсковые армии, Черноморский флот и Каспийская флотилия, объединение ВВС и ПВО, а так же российские военные базы за рубежом.

В ходе занятий по боевой готовности предусмотрено проведение тренировок по оповещению и связи, практическим действиям оперативных дежурных, командиров и штабов, личного состава, в том числе по выполнению установленных нормативов при выходе и построении колонн военной техники из парковых зон для выполнения задач по предназначению.

На Черноморском флоте и Каспийской флотилии экипажи кораблей выполнят задачи по приведению в высшие степени боевой готовности, в том числе приготовлению к бою и походу кораблей, прохождению узкостей, постановке на якорь и организацию всех видов охраны и обороны в море.

Авиационные части и подразделения в ходе тренировок практически отработают варианты вывода аэродромов из-под удара условного противника, а так же планирование и выполнение практических перелетов на оперативные аэродромы.

Итогом недельных занятий и тренировок станет выработка единых для всех органов управления и воинских частей требований по боевой готовности.