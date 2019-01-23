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23.01.19 08:48

Долг по аренде за лес в Приамурье превысил 40 млн рублей

© РИА Новости. Михаил Мордасов
23 января. Interfax-Russia.ru - Задолженность арендаторов за использование лесных ресурсов в Амурской области на начало текущего года превысила 40 млн рублей, из которых больше половины недополучил региональный бюджет.

По данным регионального министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности, платежи за использование лесов в прошлом году составили около 720 млн рублей, из которых 209 млн рублей поступили в бюджет Амурской области.

Основные источники поступления - доходы от арендной платы за участки, предоставленные для разработки месторождений полезных ископаемых (золотодобыча) и заготовки древесины. На третьем месте по поступлениям участки, предоставленные под линейные объекты.

"К 1 января 2019 года сумма недоимки за лесные ресурсы составила более 40 млн рублей, из них в бюджет субъекта - 29 млн рублей. Наиболее крупным должником в горнодобывающей сфере является ООО "Олекминскийрудник", занимавшийся разработкой Куранахского титаномагнетитового месторождения. Его долг перед бюджетом составляет порядка 5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в списке крупных должников, занимающихся заготовкой древесины на территории области, оказались ООО "Амур Регион Трейд" (21,6 млн рублей), ООО "Востокстройинвест" (3,6 млн рублей), ООО "СМАРТ" (6,5 млн рублей).

По всем суммам недоимки, поданы иски в арбитражный суд на принудительное взыскание и расторжение договоров.

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