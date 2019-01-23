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23.01.19 09:18
Русский музей в Петербурге представит более 80 полотен живописца Андрея Дубова
На выставке представлено более 80 произведений живописца, графика и педагога А.Дубова (1959 г.р.), успешно работающего в жанрах пейзажа, натюрморта, интерьера. В работах автора претворяются традиции русских художников ХХ века Андрея Васнецова, Николая Крымова и Константина Истомина.
Полотна А.Дубова отличаются цельностью и органичностью. Камерное содержание произведений мастера, зачастую посвященных обыденным и внешне неприметным мотивам, воплощается лаконичным и изысканным в своей простоте живописным языком.
"Одни и те же пейзажные мотивы и интерьеры часто повторяются, но, при всей близости и даже подобии, картины художника друг на друга не похожи, они разнятся всякий раз по-иному продуманными композицией и сюжетом", - отмечают в музее.
Уже в годы учебы в Московском полиграфическом институте под руководством действительного члена Российской академии художеств А.Васнецова А.Дубов осваивает живописную программу своего наставника - знаменитого художника-монументалиста, творчество которого стало ярким и значительным явлением в советской живописи 1960-80-х годов.
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